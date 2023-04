“Karting in Piazza”, fa tappa a Lecce un laboratorio per la sicurezza stradale

“Siamo orgogliosi di poter annunciare che l’Automobile Club d’Italia ha assegnato all’Automobile Club Lecce una tappa della prestigiosa manifestazione ‘Karting in Piazza’ 2023 che ogni anno prevede solo nove selezionate tappe in Italia”: è questa la dichiarazione del Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani a pochi giorni dall’evento che si svolgerà a Lecce, il 26 e 27 aprile prossimi, in Piazza Mazzini, allestita appositamente con supporti tecnici avanzati per consentire a circa 350 bambini, di età compresa tra i 6 ed i 9 anni, di conoscere ed apprezzare da vicino i piloti, i valori dello sport, e di guidare un piccolo kart, imparando contestualmente nozioni di sicurezza stradale.

“Già nel 2013 siamo stati tra i pionieri di questa iniziativa – aggiunge Sticchi Damiani-, tra l’altro avendo l’onore della presenza del Presidente FIA Jean Todt. L’Automobile Club Lecce vanta una tradizione sportiva antica, abbiamo quindi aderito con convinzione al progetto che in questi anni ha raggiunto circa 20mila bambini proprio utilizzando i valori dello sport, dimostrando come l’Aci abbia molto da offrire anche in campo educativo”.

La manifestazione si pone nel solco della Campagna Internazionale per la sicurezza stradale denominata “FIA Action for Road Safety” indetta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e che ha quali testimonials d’eccezione i più importanti piloti, da quelli della Formula Uno a quelli di altre specialità.

Il programma della manifestazione, organizzata dall’Ac Lecce col supporto di AciSport SpA, si articola in due giornate e prevede 10 turni da 30 bambini ciascuno, nella mattinata e nel pomeriggio di mercoledì 26 Aprile e nella mattinata di giovedì 27 Aprile, sotto la direzione di esperti tecnici nazionali. Alle sessioni mattutine prenderanno parte gli studenti degli istituti scolastici “Cesare Battisti”, “Cuore Immacolato di Maria” e “Stomeo-Zimbalo”.

La parte didattica, che focalizzerà l’attenzione dei bambini sui valori dello sport e sulle nozioni fondamentali di sicurezza stradale, prevede il coinvolgimento anche di campioni di kart e di automobilismo che spiegheranno in modo accattivante e coinvolgente come la conoscenza ed il rispetto delle regole siano indispensabili per salvaguardare l’incolumità propria ed altrui e quanto la pratica sportiva dell’automobilismo garantisca una padronanza del mezzo ed una consapevolezza della necessità del rispetto delle regole che si traducono immediatamente in una maggiore sicurezza nella normale circolazione stradale.

Saranno presenti alcuni dei più importanti piloti pugliesi tra i quali “la famiglia da corsa Pezzuto“, papà Massimiliano ed il figlio Niccolò, impegnati quest’anno nella GT Cup con la Lamborghini Huracan ST Evo2, il 18enne Eliseo Donno, driver giovanissimo protagonista nel “Ferrari Challenge 2023”, il 19enne Luigi Coluccio, già vice campione del mondo karting e gli esperti rallysti Francesco Rizzello e Santino Siciliano.

La parte pratica testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati a districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart (il modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonistica, che in questo caso è a trazione elettrica per enfatizzare l’attualissimo tema del rispetto dell’Ambiente) opportunamente adattato e limitato per essere condotto in piena sicurezza anche alla loro età. Durante tutta la prova pratica ogni bambino sarà guidato e seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart indipendentemente dal bambino.