La musica per contrastare i fenomeni di disagio, presentato “La giusta Nota” il progetto sulla legalità dell’Associazione “Gira”

Una proposta progettuale che intende realizzare una nuova pratica d’innovazione sociale per promuovere la coesione e la partecipazione nella comunità sia locale che provinciale, per mezzo di un’azione di contrasto a fenomeni di marginalità e disagio degli adolescenti attraverso la musica e la pratica musicale oltreché la sensibilizzazione degli stessi alla legalità. È questa la finalità de “La giusta Nota” il progetto culturale e artistico della Nuova Associazione Musicale “Salvatore Gira”.

L’iniziativa

Grazie a questa iniziativa, presentata nella giornata di ieri presso Lab 83 a Galatone, finanziata dalla Regione Puglia saranno realizzati laboratori giovanili che porteranno alla messa in scena prima e alla pubblicazione poi, di un musical che parte dalla lettura e dalla successiva rielaborazione del libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, best seller ispirato alla vita del magistrato Giovanni Falcone, paladino di giustizia e legalità.

“Sono contento che il progetto sia presentato in questo spazio che l’Amministrazione Comunale ha rigenerato e soprattutto che l’iniziativa sia uno strumento di promozione sociale e legalità, tema importante e che mi sta molto a cuore. Stiamo vivendo un periodo in cui anche il settore dell’associazionismo sta soffrendo, ma bisogna rimboccare le maniche e pensare al dopo”, ha affermato il Sindaco di Galatone, Flavio Filoni.

“Ringrazio in Direttivo che mi dà la possibilità di dare vita a queste iniziative”, ha invece dichiarato il Direttore Artistico della Fondazione Diego Gira.

“È importante che vi sia sempre maggiore coscienza per quel che riguarda temi importanti come la Legalità e per fare ciò ci vogliamo affidare ai nostri giovani – prosegue”.

Gli step del progetto

“Per realizzare quest’idea – spiega Gira – partiremo dal libro ‘Per questo mi chiamo Giovanni’ che parla di Giovanni Falcone; verrà svolta una lettura guidata, successivamente verranno individuati i punti su cui realizzare un musical, sarà steso il copione, realizzata la colonna sonora, registrati i brani. Poi si realizzerà la scenografia, verrà pubblicato il libretto del musical e, infine, portato in scena.

Soddisfazione e apprezzamento sono stati espressi anche dal Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone; dal Dirigente della Regione Puglia Annatonia Margiotta; dalla progettista Martina Gentile e dal Segretario dell’Associazione “Gira”, Maurizio Fattizzo.

A progetto ultimato, sono in cantiere due rappresentazioni. Una a Galatone e l’altra presso il teatro della casa circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.