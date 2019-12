Le pittule sono buone in tutti i modi, anche in versi. La filastrocca di Miriam Perrone

La filastrocca di Miriam Perrone oggi si infila nelle cucine salentine e si sofferma sulla pittula, quella bontà fatta di farina, lievito e sale che conquista ogni palato. La tradizione vuole che non ci sia Festa dell’Immacolata senza pittule e quella tenera frittura ha tutto il sapore di un annuncio: Natale sta per arrivare!

La pittula

Quannu rria la ‘Mmaculata,

mama la truei cu a manu la prima pittula ncoculata.

La pittula ete fatta ti farina, lievitu e sale,

e nasce te la rimanenza ti nu mpastu ti pane…

Ete nu piattu sapuritu,

e pote essere scapulu o cunditu,

ti cauli, pummitori o baccalà,

pe ogni ucca na bontà…

Pe nui, salentini, ormai, la pittula ete nu rituale,

ca ni face ccapire ca sta ‘rria lu Natale!

Traduzione

Quando arriva la festa dell’Immacolata

mia madre la trovi con l’impasto della pittula in mano.

La pittula è fatta di fariana, lievito e sale

e nasce dalla rimanenza dell’impasto per il pane.

E’ un piatto saporito

e può servirsi semplice o ripiena

di cavolo, pomodoro o baccalà

per ogni bocca è una vera bontà.

Per noi salentini, poi, è ormai un rituale

che ci fa capire che sta arrivando Natale