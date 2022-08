“Costruire” la musica salentina, all’Abbazia di Cerrate un laboratorio creativo per dare vita a un tamburello

Un laboratorio creativo, per adulti e bambini, insegnerà a “costruire” la musica salentina con le proprie mani e a scoprire tecniche e segreti ancestrali dell’antica produzione del tamburello, così profondamente legato alla tradizione locale.

Si svolgerà mercoledì 3 agosto, a partire dalle ore 19.30, presso l’Abbazia di Cerrate un’iniziativa, nell’ambito delle serate Fai d’estate, grazie alla quale, con la guida esperta dell’artigiano Tommaso Siciliano, si potrà realizzare il proprio tamburello (partendo da una base preimpostata) da portare a casa.

Per i bambini dai 7 ai 10 è richiesta la presenza di un genitore. Alla fine del laboratorio sarà possibile visitare il Complesso di Cerrate e si potrà prenotare un cestino di prodotti tipici salentini.

Se ci si iscrive al Fai in loco o si rinnova l’adesione il giorno dell’evento si potrà entrare gratuitamente e ci sarà un rimborso del biglietto che per gli iscritti sarà di 32 euro, per i non soci è di 36 euro

Il costo comprende il laboratorio e il materiale per la costruzione del tamburello che rimarrà a ogni partecipante.

I bambini possono essere accompagnati da un adulto. Dai 7 ai 10 anni è obbligatoria la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci.