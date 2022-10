Nuove opere dell’Acquedotto per migliorare il servizio, a Poggiardo stop dell’acqua

Sarà una giornata con qualche disagio quella di martedì per i cittadini di Poggiardo.

Acquedotto Pugliese, infatti, sta effettuando una serie di interventi per migliorare il servizio idrico nell’abitato e per questo verranno svolti alcuni lavori che riguarderanno l’inserzione di nuove opere.

Per fare sì che i lavori possano essere svolti, quindi, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica, ripetiamo, nella giornata di martedì , 11 ottobre in via S. Caterina (da via Oberdan a via Pio XXII); via Pio XXII (da via Capreoli a via San Martino);via Silvio Pellico (via S. Caterina e via San Martino)..

Lo stop avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 12:00.

Disagi, a ogni modo, saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

L’ente di “Via Cognetti”, come sempre, raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari a nelle ore interessate dall’interruzione. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per maggiori informazioni si potranno contattare il numero verde 800.735.735; consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); oppure collegarsi ai profili social Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.