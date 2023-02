A Leverano al via i lavori di bonifica dell’ex discarica in zona “Pampi”

Partono i lavori di bonifica dell’ex discarica in zona “Pampi” grazie al finanziamento di 5.467.762,29 euro, ottenuto con la partecipazione al bando regionale relativo a interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”.

La storia di questa discarica a pochi metri dall’abitato è legata alla figura di Lorenzo Carlino, cittadino di Leverano che insieme a un gruppo di amici costituì l’Associazione Pro Parco Lorenzo Carlino con l’obiettivo di acquistare quel terreno inquinato per poter realizzare un parco urbano. Lorenzo ora non c’è più, ma la sua idea non è andata persa grazie ai tanti amici che hanno tenuto in vita un’associazione e alimentato le speranze di quel progetto visionario.

Il Sindaco Marcello Rolli, da sempre vicino alle tematiche ambientali, ricordando l’opera di Lorenzo ha affermato: “L’obiettivo ora è realizzare la visione di Lorenzo: restituire ai cittadini uno spazio pubblico, un parco urbano ai confini del paese. I lavori di un’impresa che nasce dal sogno di una persona, di un folle, visionario, creativo sono iniziati”.

Anche l’Assessore all’ambiente Nuccio Muci esprime la sua soddisfazione: “La bonifica e riqualificazione dell’ex discarica in zona ‘Pampi’ rappresentano la conferma dell’impegno che l’Amministrazione Comunale ha sempre profuso per la cura dell’ambiente e della salute pubblica nel rispetto del proprio programma amministrativo. Un progetto importante con il quale viene restituito alla comunità un terreno che per oltre trent’anni è stato occupato da circa 30.000 mc. di rifiuti interrati alle porte dell’abitato. Dopo i lavori di recupero e smaltimento dei rifiuti, sarà realizzato un parco che sarebbe bello e giusto intitolare a Lorenzo Carlino che ne ebbe per primo la visione”.