La posa della prima pietra dà il via ai lavori per rendere sicuro il ‘Palazzetto dello Sport’

La palestra polifunzionale “San Giuseppe da Copertino” di via Caduti di Nassiriya è, senza dubbio, una delle infrastrutture sportive più importanti di Lecce, ma l’edificio – di proprietà della Provincia – aveva bisogno di interventi. Di rifarsi il look, insomma.

Da anni non era più un punto di riferimento per i ragazzi del capoluogo e dell’hinterland, ma ora la palestra ha un futuro. Domani, 13 novembre, prenderanno il via i lavori per rendere sicuro e fruibile il centro polifunzionale, anzi «strategico» come lo aveva definito il presidente Stefano Minerva subito dopo la sua elezione alla guida di Palazzo dei Celestini, ponendo l’obiettivo e l’impegno di avviarne il riutilizzo.

Così sarà. La palestra intitolata al Santo dei voli tornerà a ‘splendere’ grazie ai 416mila euro, messi a disposizione dall’Ente provinciale per l’immobile in via Caduti di Nassiriya, costruito nel 1998.

Il direttore dei lavori consegnerà, con apposito verbale, il cantiere all’impresa Edilcostruzioni di Santa Cesarea, aggiudicataria dell’appalto.

Una cerimonia simbolica quella della posa della prima pietra che darà il via alla ristrutturazione necessaria per dare nuova vita ad un bene fondamentale per il capoluogo e per l’hinterland. Sarà presente il presidente Stefano Minerva, insieme al sindaco del Comune di Lecce Carlo Salvemini, al consigliere provinciale delegato ai Lavori pubblici Ippazio Morciano, al dirigente provinciale Servizio Edilizia e Patrimonio Dario Corsini.

Dopo i lavori di risanamento e adeguamento, il centro sarà restituito alla collettività.