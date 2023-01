Casalabate, partiti i lavori di rifacimento sul litorale sud della marina

Casalabate si rifà il look. Sono partiti nella mattinata di oggi, infatti, i lavori sul litorale sud della marina, nel territorio gestito dal Comune di Trepuzzi, che porteranno, tra l’altro, alla realizzazione di un nuovo lungomare.

Nello specifico oggi sono stati abbattuti alcuni immobili che impedivano la vista sul mare.

Il progetto di riqualificazione, per un importo totale di 2,5 milioni di euro, è confluito nel PNRR e prevede tre lotti.

Il primo, avviato in mattinata con le demolizioni, ha un importo di 570mila euro, il secondo, che prevede interventi di difesa costiera e riqualificazione del litorale nord, ha un costo di 935mila euro, mentre per il terzo e ultimo, per cui è stata stanziata la somma di 995mila euro, riguarderà interventi di difesa del suolo e rimozione del rischio idrogeologico mediante scogliere radenti e ripascimento protetto.