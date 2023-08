Lecce, capitale della… mezzanotte

A che ora si va a cena? A Lecce… quando si vuole, anche dopo mezzanotte. La famosa movida si scatena a tarda ora, quando altrove è già tutto finito. Via Trinchese è un continuo via vai, e le stradine del centro sono un fiume in piena di giovani e giovanissimi che fanno la spola da Piazza Sant’Oronzo a Piazza Mazzini e che non hanno alcuna intenzione di andare a dormire. È sempre così, non solo in estate ma certamente in estate di più.

Il capoluogo salentino è una delle poche città in cui è prassi cenare a tarda ora. E il passeggio per le vie del centro comincia sempre a notte fonda.

Si torna tardi dal mare, ci si cambia e ci si prepara per l’uscita serale e se le cucine in centro a Milano chiudono alle 21.30 a Lecce non si esce mai prima di quell’ora.

Del resto parliamo del capoluogo di provincia italiano con il più alto numero di locali, pub e ristoranti in rapporto alla popolazione, una sorta di Las Vegas del mangiar bene, un luogo di divertimento a cielo aperto ‘dove non si chiude mai’ (cit.).

La bella Lecce dà sempre il meglio di sé la notte, perché i turisti non vogliono solo mare e barocco, vogliono soprattutto la notte, ogni sera d’estate, fino a tardi, e se possibile anche oltre.