Turismo Halal, il leccese Karim Benvenuto ricevuto dall’ambasciatore dell’Uzbekistan

Creato il ponte economico-turistico tra l’Italia e l’Uzbekistan. Dopo la chiusura quasi totale del mercato russo, e l’innalzamento dei dazi doganali imposti alla Cina, le nostre aziende che operano in un mercato considerato saturo, fanno i conti con un’enorme crisi economica che attanaglia i produttori, dovuta al caro bollette che ha fatto schizzare alle stelle sia i costi di produzione che delle materie prime. Per questo le nostre imprese hanno un bisogno vitale di trovare nuovi sbocchi commerciali per poter sopravvivere.

In questo quadro economico e politico così difficile, l’Uzbekistan ha deciso di aprirsi al mondo istaurando rapporti commerciali e turistici con le principali nazioni “storiche” e in via di espansione, ospitando vari rappresentanti. Per l’Italia è stato selezionato Karim Benvenuto, leccese 38enne, da sempre riferimento per i Paesi Asiatici e Medio Orientali. Benvenuto, inviato dal Governo, ha presenziato il Forum sul Turismo Halal tenuto nella capitale Tashkent, alla presenza di partner istituzionali stranieri come rappresentanti della Malesia, Singapore, Turchia, Sud Corea e istituzioni partner di Mastercard ed enti governativi.

Inoltre, si è tenuta una tavola rotonda con i buyer locali interessati ad avviare collaborazioni di import/export con i vari Paesi. Intanto a Samarcanda si sono svolti due eventi distinti, strutturati su due giorni: il primo era un evento culturale per l’inaugurazione di un centro di ricerca scientifica, con un focus sulla preservazione architettonica del patrimonio storico della Città di Samarcanda, con una tavola rotonda con gli artisti uzbeki interessati a collaborazioni artistiche con le controparti locali; nella seconda sessione si è tenuto un incontro per stabilire contatti con gli operatori turistici locali intenzionati a lavorare sul fronte turistico incoming/outgoing dall’Uzbekistan. Inoltre, Karim Benvenuto è stato invitato dall’Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia, a incontrare l’Ambasciatore Sua Eccellenza Akbarov.