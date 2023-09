‘Poco caro, a misura di famiglia, ospitale. Lascio il Salento ma di certo ci ritorno’, la lettera di una turista a Leccenews24

La mia vacanza in Salento è finita ma come avviene da un po’ di anni, e come avverrà in futuro, io e la mia famiglia ci ritorneremo.

Da turista veneta che ha scelto la vostra terra, ho preso la decisione di scrivere questa lettera perché ho seguito su Leccenews24 il dibattito dell’estate, a dire il vero il solito dibattito, sui prezzi troppo alti del Salento e sul nuovo trend di vacanzieri che preferirebbero l’Albania alla Puglia come meta estiva.

Ovviamente ognuno è libero di andare dove vuole e conoscere altre mete è certamente un arricchimento. Ma io la mia Torre Mozza dopo averla scelta e confermata per anni non l’abbandoneró. Sono stata in Croazia per un weekend, essendo quella terra vicina alla mia città di residenza, e qualche confronto posso farlo tranquillamente.

Parliamo di prezzi

Intanto parliamo di prezzi. Non corrisponde al vero l’aumento eccessivo dei prezzi, un aumento sbandierato quasi come l’unico strumento per fare cassa sui turisti da spennare come polli. Assolutamente falso. I prezzi in Salento, rispetto all’anno scorso, sono aumentati come sono aumentati ovunque, né più né meno. Se il caro vita riguarda tutta l’Europa, non vedo perché qui i prezzi dovrebbero scendere. Sono aumentati di poco, e questo purtroppo è l’effetto di quella piaga che si chiama inflazione non certo dell’attitudine dei commercianti e degli imprenditori di questi posti di mettere i prezzi che vogliono.

Il carattere dei salentini

Poi parliamo del carattere della gente, che forse per voi che siete di qui è scontato. Per noi non lo è. La capacità che avete di farci sentire in famiglia, a casa, è unica. Non si trova in altri posti. Tutti hanno una parola per te e per i tuoi figli da quando vai a fare colazione al bar, a quando vai a fare la spesa nel supermercato, da quando arrivi nello stabilimento balneare a quando sei a cena la sera in un ristorante o ina trattoria tipica. In altri posti mi sono sentita ‘sopportata’, in Salento mi sento amata, coccolata.

Una terra a misura di famiglie

E poi c’è un’altra ragione per cui scelgo e riscelgo il Salento. Questo territorio è ancora a misura di famiglia. L’organizzazione dei servizi e la vivibilità degli spazi consente ai bambini di stare bene e ai genitori di stare sereni. Non è un caso che dove soggiorno io in vacanza, a Torre Mozza appunto, ci ritornino da anni le stesse famiglie. I nostri figli stanno crescendo insieme e non vedono l’ora che arrivi l’estate per rincontrarsi in Salento.

Tutto questo ha un grande valore. Forse voi non lo sapete, ma la qualità della vita è così bella che anche una semplice vacanza arricchisce. Quindi preserviamo questo territorio, voi che siete residenti e noi che siamo turisti. La formula Salento è e resterà vincente.