Il “Baratto delle Meraviglie” sbarca ai Teatini: foto, divertimento e socialità per i bambini

Con la conclusione dell’anno sociale dei Leo pugliesi, termina anche l’ultimo service, in collaborazione con il Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini.

E’ in programma oggi, domenica 9 giugno, a partire dalle ore 11 – e fino alle 12.30 – l’ultimo appuntamento con #IlBarattodelleMeraviglie, la grande festa dei Lions dedicata alle famiglie. A fare da cornice lo splendido chiostro dei Teatini a Lecce.

Ricco il programma che prevede:

– il baratto dei bambini, che hanno la possibilità di scambiare fra di loro qualcosa (un gioco in buone condizioni che non usano più, un loro manufatto, figurine, rappresentazioni artistiche e teatrali e ogni cosa che vorranno);

– un laboratorio fotografico che porta bambine e bambini alle origini della fotografia con la camera obscura. Giorgio Coen Cagli, giovane fotografo romano che si occupa di frammentazione urbana, aiuterà i bambini a costruire delle “scatole fotografiche” a partire da alcuni scatoloni; i bambini avranno la possibilità di provare le loro creazioni nella magnifica cornice del chiostro.

– per guardare alla disabilità come risorsa e non come limite, giochiamo con i Leo pugliesi a LET’S PLAY DIFFERENT, un gioco che ha come obiettivo quello di favorire l’integrazione di chi vive una disabilità, permettendo a tutti di sperimentare esperienze diverse e vedere con occhi nuovi la realtà che ci circonda.

Il club Lions Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, inoltre, offrirà un gelato della gelateria Sensi di Corso Vittorio Emanuele (Centro Storico) a tutti i bambini che partecipano all’ultimo appuntamento con Il Baratto delle Meraviglie. È sufficiente prenotarsi usando il pulsante “prenota subito” sulla pagina Facebook “Il Baratto delle Meraviglie” o inviando una mail a Lab.com@unisalento.it.