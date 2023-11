Alla II G della scuola Ascanio Grandi il ”Lions New Voices”

Si è nei giorni scorsi a Lecce, presso la scuola media Ascanio Grandi, la premiazione della classe II G con il riconoscimento ”Lions New Voices – Il diritto ad essere differenti”, per il grande esempio di solidarietà e inclusione dimostrato dai ragazzi in questi mesi nei confronti di un compagno di classe.

Alla presenza del Prefetto Luca Rotondi e del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini ha voluto premiare gli studenti, devolvendo anche la somma di 500 euro che saranno destinate ad attività formative della classe grazie alla sponsorizzazione del Centro Studi Sances.

L’incontro è stato moderato da Sarah Siciliano, Coordinatore di New Voices Distretto Lions 108 AB Puglia, insieme al Presidente del Lions Club Puglia dei Patrimoni e Cittadini, il Oronzo Pulli e ha previsto anche un momento musicale con l’esibizione dell’Orchestra Giovanile ”Ascanio Grandi”.

Le conclusioni, infine, sono state affidate al Governatore Lions del Distretto 108 AB Puglia, Leonardo Potenza, che ha voluto ancora una volta ringraziare personalmente i ragazzi, la Preside e tutto il corpo docente della scuola.