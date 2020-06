A San Donato va in scena “Lo Sport di Tutti – Le Olimpiadi dell’integrazione on line”

“Questa iniziativa rappresenta la migliore espressione, in questo difficile periodo, di quello che è lo sport integrato con l’auspicio di costruire insieme un gruppo che, attraverso la pratica sportiva, sviluppi e promuova la cultura dell’integrazione e della solidarietà”, con queste parole, Alessandro Quarta, primo cittadino del Comune di San Donato di Lecce, commenta la nuova iniziativa della cittadina salentina dal titolo “Lo Sport di Tutti – Le Olimpiadi dell’integrazione on line”.

Organizzato dall’amministrazione Comunale di San Donato di Lecce, ideato e promosso dal delegato allo Sport e ai Servizi Sociali Riccardo Pellegrino, con la collaborazione della consigliera al Marketing Chiara Perrone, è un evento di rilevanza sportiva e sociale. L’idea di organizzare questa iniziativa è nata durante il periodo del Lockdown dopo aver visionato i tantissimi video degli allenamenti dei campioni diversamente abili e degli atleti cosiddetti normodotati che venivano pubblicati sui social.

“Ogni atleta e associazione che parteciperà alle nostre Olimpiadi darà, in questo periodo delicato, un messaggio di ottimismo e speranza per tutti gli sportivi. In questo modo si darà continuità all’evento ‘Lo Sport di tutti’ che l’anno scorso nella sua prima edizione ha avuto un grande successo”, ha invece affermato Riccardo Pellegrino.

Sulla stessa lunghezza d’Onda anche la consigliera con delega al Marketing, Chiara Perrone: “L’evento delle olimpiadi dell’integrazione on line è il risultato di una sistematica attività di pianificazione, organizzazione, ma soprattutto desiderio di unità per abbattere barriere architettoniche materiali, virtuali, sociali integrato dall’impegno all’associazionismo. Desiderio di unità e di salubrità che ben si staglia nel quadro storico particolare di emergenza sanitaria che abbiamo affrontato, dimostrando di essere uniti nella lotta che ha coinvolto tutto il mondo”.

Il 13 e 14 giugno prossimi si potranno visionare sulla pagina facebook del Comune di tutti i video delle associazioni sportive e degli atleti che hanno aderito all’evento e votare i preferiti.