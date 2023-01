Lotta alla contraffazione, scende in campo il Comune di Lecce e firma un protocollo d’intesa

Ttelare il commercio sano, quello che si nutre di marchi di qualità e di merci sicure per i consumatori, andando a contrastare i fenomeni illegali attraverso un più stretto coordinamento tra l’Agenzia delle Dogane e il Comando di Polizia Locale di Lecce. Lotta senza quartiere alla contraffazione, dunque. Così a Palazzo Carafa è stato firmato il protocollo di intesa tra sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e il Direttore Interregionale dell’ Agenzia delle Dogane e Monopoli per Puglia, Molise e Basilicata, Marco Cutaia.

Presenti alla firma anche il Comandante della Polizia Locale di Lecce Donato Zacheo e il Dirigente dell’ufficio delle Dogane di Lecce Giuseppe Ciccarelli.

Con il Protocollo gli Enti si impegnano a cooperare per la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare per il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o che riportano false indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, in ausilio all’Autorità giudiziaria.

L’obiettivo finale è sempre quello di tutelare il consumatore locale per prevenire gli effetti nocivi sui cittadini. In questo modo si tutela anche il commercio e i commercianti, vera spina dorsale dell’economia cittadina.

“ADM, quotidianamente impegnata nel controllo delle merci per scongiurare ogni tentativo di frode – dichiara il direttore interregionale ADM Marco Cutaia – mette a disposizione le proprie risorse per svolgere con la Polizia Locale della Città di Lecce mirati interventi sul territorio a tutela della sicurezza dei prodotti, del made in Italy e dei diritti di proprietà intellettuale’.