Ludovico Malorgio eletto Governatore dell’Area 8 del Panathlon, dopo 20 anni lascia la presidenza del Club di Lecce

L’Area 8 del Distretto Italia del Panathlon ha eletto Governatore Ludovico Malorgio, da circa venti anni presidente del Club di Lecce.

Le idee e le iniziative decise con decisione da parte del sodalizio leccese nel divulgare i principi etici dello sport sono stati ampiamente apprezzati dai presidenti di Puglia, Calabria e Basilicata (Area 8) che, durante l’Assemblea convocata a Lavello per il rinnovo delle cariche, in uniformità al quadriennio olimpico, hanno eletto all’unanimità Malorgio.

Questo riconoscimento dà ulteriore visibilità alle attività che il Club di Lecce porta avanti da molti anni: il prestigioso concorso “Giornalista per un giorno” in ricordo del giornalista sportivo Sergio Vantaggiato, il Premio “Atleta dell’Anno”, il conferimento del Premio ‘Fair Play’ agli sportivi che si sono distinti per la carriera, la promozione dello sport o il gesto sportivo; conferimento quest’ultimo che fu enfatizzato anche dalla stampa nazionale quando fu assegnato al calciatore del Lecce Guglielmo Giacomazzi per un grande gesto compiuto durante una partita di campionato. Da ricordare anche la campagna di divulgazione della ‘Carta dei doveri dei genitori nello sport” tra gli alunni delle scuole medie e superiori, che delinea in modo inequivocabile la personalità di Ludovico Malorgio e la sua lunga militanza di 42 anni di cui è stato poi Presidente dal 2002 ad oggi.

Molto applaudito infine tra i convenuti il primo intervento da Governatore per aver evidenziato quanto sia importante che i Panathlon Club assumano un ruolo più dinamico nei territori di competenza ampliando la sfera d’azione alle scuole, alle associazioni sportive, agli eventi con la promozione dei dettami del Panathlon International come la ‘Carta dei diritti del ragazzo nello sport” e la ‘Carta del fair play’.

A seguito dell’elezione a Governatore dell’8^ Area di Malorgio, il Panathlon Club di Lecce ha eletto all’unanimità il socio Francesco Elia Presidente del sodalizio.

Perito industriale, è nato a San Pietro Vernotico e risiede a Trepuzzi. Già funzionario di una Società di Igiene Ambientale è entrato nel Club circa trent’anni fa e ha ricoperto la carica di consigliere nel Consiglio Direttivo negli ultimi dieci anni. Insieme al Presidente è stato nominato anche il Consiglio Direttivo composto da Michele Dodde, Pierluigi De Sabato, Sebastiano Rizzo, Vittorio Renna, Gigi Renis, Antonio Vantaggiato e il Collegio dei Sindaci con Giuseppe Vitti e Domenico Lenzi