Luisa Crusi nuovo presidente della Fondazione Messapia dei Dottori Commercialisti

Luisa Crusi è il nuovo presidente della Fondazione Messapia dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Lecce, già presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine territoriale di Lecce. Succede a Fabio Corvino, eletto nei mesi scorsi alla guida dell’Ordine leccese.

Un avvicendamento che pone per la prima volta alla guida della Fondazione Messapia una donna che verrà affiancata da: Giuseppe Piccinni (vicepresidente), Maurizio Renna (segretario), Antonio Lamosa (tesoriere), Eliseo Aprile, Maria Bray, Daniel Cannolletta , Grazia Cicirillo, Fabio Corvino, Bianca D’Agostinis, Giovanni De Gaetanis, Tobia De Luca, Gualtiero Della Fonte, Luciana Dell’Anna, Fortunato De Matteis, Giovanni Grimaldi, Silvano Macculi, Antonella Massaro, Giovanni Santoro, Vittorio Trullo e Loredana Tundo (consiglieri). Presidente onorario della Fondazione Rosario Giorgio Costa; consigliere delegato Pantaleo Greco. Il collegio sindacale è composto da Carmine Caputo (presidente), Alessio Donatello, Domenico Tarantino, Marco Greco e Gianluca Romano (componenti).

“Oggi, in un contesto economico mondiale complesso, il dottore commercialista ha un ruolo chiave sia di sostegno che di rilancio del sistema impresa -commenta la neo presidente. La Fondazione Messapia, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e specializzazione, mira a conferire ai dottori commercialisti quelle competenze tecniche necessarie per essere competitivi all’interno di un mercato professionale in continuo cambiamento. In un Ordine Professionale che è da sempre la “casa dei dottori commercialisti”, la Fondazione è la ‘palestra formativa’, il luogo di apprendimento e di crescita continua deputato a creare ‘valore aggiunto” nella misura in cui saprà formare e differenziare la professione del dottore Commercialista da servizi simili ma differenti per qualità e obiettivi resi da Enti diversi e aprire una finestra su nuove aree professionali ancora poco frequentate”.

La Fondazione

La Fondazione Messapia, costituita nel 1999 per iniziativa del Consiglio dell’Ordine, all’epoca presieduto da Rosario Giorgio Costa, non ha fine di lucro e si propone di valorizzare e tutelare la figura del dottore commercialista, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, promuovendo ed attuando ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale nelle materie oggetto della professione, finalizzata all’interesse del territorio salentino e del suo sistema economico.