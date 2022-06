Strumenti e attrezzature a misura di appassionati e professionisti? Su Macchinato.com

Con un’offerta che spazia dal trapano a colonna alla motocarriola, Macchinato.com è lo store che mette a disposizione centinaia di articoli, dedicati a officine, aziende, professionisti e amanti del fai-da-te. Espressione di un team che vanta un’esperienza decennale nel mondo della ferramenta, assicura occasioni di risparmio competitive, unite a pagamenti sicuri e un puntuale servizio di assistenza.

Bastano davvero pochi istanti per scoprire tutti i prodotti che figurano nel catalogo dell’e-shop. Il merito è di un’interfaccia di navigazione semplice ed intuitiva, che si struttura in sette comode sezioni: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per la pulizia, Macchine per edilizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro.

Scorrendo tra gli scaffali digitali di Macchinato.com, si incontrano scarpe antinfortunistiche, maglie da lavoro, decespugliatori, betoniere, spazzatrici, lavapavimenti, calibratrici per legno, seghe a nastro, nonché saldatrici e motocarriola cingolata.

E per quello che riguarda i brand? Sono stati scelti i marchi capaci di garantire efficienza nel lungo termine, tra cui Deca, CMT, Femi, Imer, Holzmann, Optimum, Telwin, solo per citarne alcuni.

Nell’apposita sezione “Offerte a tempo” vengono riportate alcune delle proposte più competitive, con sconti e consegna veloce. Le spese di spedizione si azzerano quando l’ordine supera i 300 euro.

Per venire incontro ad ogni esigenza, l’utente ha l’opportunità di scegliere tra diverse modalità di transazione, tutte contraddistinte da una prerogativa essenziale: la sicurezza. È possibile pagare con carta di credito, PayPal, contrassegno o bonifico bancario.

Nell’eventualità di un acquisto errato è previsto il reso, entro 14 giorni. A fronte di qualunque dubbio o bisogno di assistenza, il cliente può contare su un customer care attivo via telefono ed e-mail. Invece, con l’iscrizione alla newsletter, vengono forniti aggiornamenti su novità e promozioni speciali.