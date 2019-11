Il maltempo continua, ma riaprono le scuole chiuse per ‘precauzione’. Alla faccia delle fake-news

Mentre i comuni del Salento continuano la conta dei danni causati dal maltempo, le previsioni metereologiche per le prossime ore non promettono nulla di buono. Il ciclone mediterraneo che ha provocato veri e propri nubifragi, resi ancor più violenti dalle tempeste di Scirocco, continuerà a far sentire i suoi “effetti” soprattutto al Sud.

Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, mercoledì 13 novembre toccherà ancora fare i conti con piogge e acquazzoni, meno intensi dei temporali che hanno messo in ginocchio la provincia di Lecce. Stando al bollettino emesso dalla Protezione Civile l’allerta scende da arancione a gialla per quanto riguarda i rovesci. Resta arancione, invece, per il vento.

Se tanto mi da tanto riapriranno i cancelli delle scuole rimaste chiuse per ‘precauzione’. Gli studenti, grandi e piccoli, che sono rimasti a casa torneranno regolarmente sui banchi. Alla faccia della fake-news, messe a punto per ‘prolungare’ i giorni di vacanza. Sui gruppi whatsapp delle mamme e sui social infatti circolano da questa mattina, false ordinanze comunali che invitano le ‘famiglie’ a tenere a casa i bambini e ragazzi.

Nuova ondata di maltempo in arrivo

Non finisce qui. Archiviato questo ciclone, non si avrà neppure il tempo di godersi una giornata di sole che nuove perturbazioni minacceranno l’Italia. «Da giovedì e fino al weekend – avverte Ferrara – avremo a che fare con almeno due ondate di maltempo, associate a piogge e rovesci abbondanti, questa volta soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Acquazzoni e temporali sparsi potranno interessare anche il resto d’Italia, ma in modo più occasionale e con spazio per maggiori momenti soleggiati».

«Ancora una volta il vento la farà da padrone: Scirocco e Libeccio soffieranno su tutto il Centrosud con raffiche superiori ai 70-80km/h» conclude.

Sembra scongiurata, quindi, un’altra ondata di maltempo violenta come quella di queste ore. Basterà ‘solo’ non dimenticare l’ombrello.