‘La Legge Finanziaria va migliorata’, la Cisl di Lecce in piazza a Roma per incalzare il Governo

Una nutrita delegazione della Cisl di Lecce ha partecipato alla manifestazione di sabato 25 novembre che si è svolta a Roma, in piazza Santi Apostoli, per chiedere al Governo Meloni di correggere e migliorare la Legge Finanziaria in discussione in Parlamento.

‘Il nostro senso di responsabilità va ricambiato‘ ha detto il segretario generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, rivolgendosi alla Premier e ricordandole, non tanto velatamente, che la sua sigla non ha partecipato allo sciopero dello scorso weekend indetto da Cgil e Uil ‘per senso di responsabilità nei confronti del Paese’ ma che proprio per questo si attende di trovare il necessario ascolto sui banchi dell’ Esecutivo per correggere e migliorare la Legge di Bilancio.

L’obiettivo della Cisl è quello di lanciare all’ Esecutivo di Giorgia Meloni, al sistema delle imprese e agli altri sindacati una grande sfida, ovvero la sottoscrizione di un “patto sociale” e di una “Agenda 2024” per la crescita e lo sviluppo.

Anche la delegazione salentina ha partecipato all’iniziativa della Cisl indossando al braccio un nastro rosso per affermare in maniera sempre più decisa un secco “NO” alla violenza contro le donne in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

‘La nostra presenza a Roma – ha affermato il Segretario Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi – ha voluto essere di stimolo affinché si lavori velocemente in Parlamento per migliorare la Finanziaria, attraverso una serie di provvedimenti concreti che sblocchino gli investimenti e trovino le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici e privati. Occorre inoltre superare le rigidità poste al sistema pensionistico che devono e possono essere rimosse. La crescita e lo sviluppo devono essere le stelle polari della Legge di Stabilità, perché il rilancio del Paese deve passare da queste traiettorie’.