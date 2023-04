Festa della Liberazione 2023. Le iniziative a Lecce, Melpignano e Guagnano

25 aprile 2023, 78° Anniversario della Liberazione italiana dal regime nazifascista.

25 Aprile, un giorno simbolico scelto per ricordare la ritirata dei Tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica grazie all’azione della Resistenza e delle Forze Alleate.

25 Aprile, data fondamentale per la storia d’Italia perché memoria della lotta condotta dai partigiani e simbolo di ogni lotta contro chi priva gli uomini del bene più prezioso, la Libertà.

Festeggiamenti a Lecce

Come ogni anno tutte le autorità civili, militari e religiose si troveranno nel capoluogo in Piazza dei Partigiani per un momento di raccoglimento e di condivisione. L’evento, coordinato dalla Prefettura di Lecce, avrà inizio alle ore 9.00.

Festeggiamenti a Guagnano

Quest’anno i festeggiamenti avranno luogo al Parco Zona Caponazzo di Guagnano, dalle ore 10.00 in poi. Sarà una giornata piena di musica e laboratori da svolgere all’aperto per adulti e bambini.

Festeggiamenti a Melpignano

Nella Grecia Salentina, a Melpignano, gli scolari e le scolare tornano a essere i protagonisti del 25 Aprile. Il Comune celebrerà l’emancipazione degli Italiani dal regime nazifascista con una serie di iniziative. A partire dalle ore 11.00, Con la collaborazione della sezione della Grecìa Salentina dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) e Kurumuny, insieme alla banda itinerante per le vie del paese, sarà infatti il coro dei ragazzi e delle ragazze della scuola “Oriolo e Ceccato”, diretti da Michela Sicuro, a inaugurare la lunga giornata di festa.

Previsto poi un momento istituzionale di riflessione per tenere viva la memoria e la storia: interverranno – oltre alla sindaca melpignanese Valentina Avantaggiato e alla dirigente dell’istituto comprensivo di Corigliano d’Otranto, Castrignano de’ Greci e Melpignano Enrica Saracino – anche il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, la segretaria confederale Cgil Lecce Simona Cancelli, il presidente della sezione Anpi Grecìa Salentina Antonio De Carlo e Giovanni Chiriatti per Kurumuny.

Seguirà un pranzo sociale antifascista. Poi alle 14.30 la Festa di Liberazione entrerà nel vivo fino allo spettacolo musicale a cura dei noti musicisti Antonio Castrignanò e Rocco Nigro. Previste le esibizioni di Rachele Andrioli, Massimiliano De Marco, Renato Grilli, Giuseppe Spedicato, Giovanni Chirico, Vincenzo Grasso e Giorgio Distante. Una performance alla quale prenderanno inoltre parte, in via straordinaria, la cantante Ninfa Giannuzzi e Shadi Fathi, celebre musicista nata a Teheran da una famiglia curda e che ha vissuto gli orrori dei bombardamenti e della guerra fra Iran e Iraq.

Iniziativa della Cgil a Lecce

La Cgil di Lecce e la Fillea Cgil di Lecce, in collaborazione con Anpi, Udu e Oikos, organizzano un pomeriggio antifascista nel capoluogo con un omaggio teatrale – giá sold out – all’indimenticato e sempre attuale intellettuale Antonio Gramsci a cura dell’attore Fabrizio Saccomanno.

Start alle 18.00 presso le Tagghiate Urban Factory per riunirsi e riflettere.

(Articolo a cura di Giorgia Greco, Chiara Salamac, Cristina De Matteis e Alessandra Vergari, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnate nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)