Dal Quirinale un nuovo prestigioso riconoscimento a Maria De Giovanni: Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Maria De Giovanni nominata Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Bello e importante questo riconoscimento per “l’uragano Mary” come è stata definita per la sua grande energia e la sua forza. Maria De Giovanni, infatti, convive da anni con la Sclerosi Multipla, tuttavia, la malattia non le ha impedito di essere sempre al servizio di chi soffre e dei più deboli.

La notizia è stata diffusa sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso. Un bel traguardo per la salentina che si occupa a tempo pieno della Associazione SMAISO- Sunrise Onlus di Borgagne con la quale supporta le persone affette da Sclerosi Multipla.

Sulle orme della Sclerosi Multipla

Maria ha raccontato la sua vita nei due libri autobiografici che l’hanno vista esordire come scrittrice. I libri, “Sulle orme della Sclerosi Multipla” e “La Rinascita”, sono stati presentati in varie città italiane e anche all’estero. Nel primo libro Maria svela i momenti difficili che ha dovuto affrontare quando nella sua vita è giunta inattesa e spietata la diagnosi di SM arrivata a stravolgere i suoi sogni di giovane madre. I dolori, il rapporto con la famiglia e con il mondo che la circondava, i ricoveri, il senso di sconfitta, la solitudine della malattia. Fino a quella forza ritrovata nello sguardo delle sue tre figlie proprio quando stava per precipitare negli abissi dello sconforto. Invece Maria lotta, e lo fa per sé e per gli altri. E arriva la rinascita. Oggi la sua battaglia continua accanto alle tante donne e agli uomini che si sentono soli nel percorso della malattia.

Il mare di tutti – progetto sociale Sunrise Onlus

Una vita dedicata completamente agli latri, così è rinata per scelta, per il suo impegno nel sociale ha ricevuto piu’ di 47 premi da ogni parte d’Italia. È socia onoraria di diverse associazioni ed è particolarmente attiva anche con FIDAPA Gallipoli con cui collabora da diversi anni. E’ una blogger, direttrice del sito Salentodonna e giornalista. Su di lei sono uscite piu’ di 500 pubblicazioni, e ancora il suo impegno sociale la vede protagonista del progetto sociale denominato “Il mare di tutti“ con cui permette alle persone affette dalla SM di fare la fisioterapia a mare. Maria è dunque una donna dalle mille sfaccettature, ma nota è la sua voglia di dedicarsi agli ultimi, combattendo per tutelare i loro diritti.

“Questo riconoscimento per me vale moltissimo – spiega Maria – sono felice che le alte cariche dello Stato premino l’impegno, la determinazione e la lotta di chi come me invece di lasciarsi morire, si inventa una nuova vita, per essere d’aiuto agli altri. Il mare di tutti ha visto più di 1500 persone fare la fisioterapia da tre anni a questa parte, un piccolo tassello regalato a chi come soffre e ha diritto alla fisioterapia. Non mi sento un eroe, ma sono semplicemente una donna che ha saputo reinventarsi e oggi questo grande onore è motivo di grande orgoglio personale. Arriva in questo periodo di pandemia dove noi tutti dell’associazione siamo in trincea per aiutare gli altri, è davvero un grande onore per me.”