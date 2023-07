Cambio ai vertici della Questura di Lecce, arriva Massimo Vincenzo Modeo

Dal 1° agosto il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha disposto il cambio del Questore di Lecce. Lascia Andrea Valentino (destinazione Bolzano), arriva Massimo Vincenzo Modeo. Una grande impronta in termini di cultura della legalità, quella che lascia Andrea Valentino, giunto in Salento nel 2019 e che si trovò ad affrontare le spinose vicende di Tap e Xylella, al suo arrivo. Lecce fu per lui il primo incarico nel Sud Italia, nonostante le origini napoletane, avendo svolto la sua trentennale carriera al servizio dello Stato sempre in Piemonte e Lombardia tra Alessandria, Como, Milano e Pavia, da dove fu trasferito in Viale Otranto.

Arriva al comando dei poliziotti leccesi, Massimo Vincenzo Modeo, originario di Francavilla Fontana. 59 anni, Modeo ha due lauree: una in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa e una in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania.

Ultimamente è stato a capo della Questura di Ascoli Piceno ma in passato ha ricoperto incarichi investigativi presso la Squadra Mobile di Napoli quale addetto alle criminalità organizzata – omicidi, falchi-antiscippo e sezione “catturandi”. Sempre in passato, nel 1996, è stato in servizio presso la Questura di Bari, Squadra Mobile, quale dirigente della Sezione omicidi e criminalità organizzata. Nel maggio del 2004 è stato trasferito alla I° Divisione del Servizio Centrale Operativo, quale direttore della III^ sezione, occupandosi di contrasto del fenomeno della criminalità organizzata e dei profili internazionali legati al fenomeno del riciclaggio. Nel 2007 è stato trasferito alla Questura di Bari, in qualità di vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente della sezione criminalità organizzata. Dal gennaio 2011 ha assunto la dirigenza del Commissariato distaccato di Andria e dal 2015 è stato Vicario del Questore di Avellino. Nel 2017 è stato Vicario del Questore di Brescia, mentre nel 2020 è stato Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.

