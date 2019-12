MasterChef 9, i salentini Andrea ed Annamaria entrano nella master class

Due su due! Andrea De Giorgi e Annamaria Magi, i due aspiranti chef protagonisti dell’ultima edizione di MasterChef, sono entrati ufficialmente nella cucina del cooking show di Sky.

Nella seconda puntata della nona edizione del talent culinario, andata in onda ieri sera, i due salentini hanno convinto i giudici, gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che già la scorsa settimana gli avevano premiati con tre “sì”, a puntare su di loro.

Nelle ultime prove prima dell’apertura delle porte della classe di cuochi più amata d’Italia, i due aspiranti chef salentini – insieme ad altre decine di concorrenti – hanno dovuto affrontare una prova, tutto sommato, alla loro portata: preparare tre tipi di pasta fresca, di cui uno ripieno.

Alla loro portata perché già nelle selezioni entrambi si erano presentati con un piatto di pasta fresca: lui con pasta fresca ai frutti di mare, lei con una tradizionalissima porzione di sagne ‘ncannulate al sugo.

Chiamati per primi davanti ai giudici, Andrea De Giorgi e Annamaria Magi hanno da subito convinto Barbieri, Locatelli e Cannavacciulo. Andrea, in particolare, è stato il primo concorrente ad entrare nella master class.

24 anni, nato a Lecce ma da qualche anno residente a Milano dove lavora in una cioccolateria, Andrea una settimana fa aveva commosso tutti per la sua determinazione. Nella puntata ieri i giudici hanno apprezzato il suo ordine e la sua pulizia al lavoro alle prese con farina, uova e acqua.

“Sono la persona più felice del mondo – ha commentato il giovane dopo aver conquistato l’ambito grembiule con il suo nome. Ora non resta solo che vincere“.

Insieme a lui nella cucina di MasterChef anche Annamaria Magi. Direttamente da Lecce, Annamaria è già tra gli idoli della nuova edizione del programma per la sua simpatia e genuinità. Doti che evidentemente è riuscita a trasmettere anche nei suoi piatti. “Semplice, ma perfetta“, si è sentita dire dai giudici.

Già nella prima puntata si era fatta notare per la sua spontaneità e per la sua voglia di stare per qualche tempo lontana dai figli, a suo dire viziati. “Non mi sembra vero!“, ha detto la salentina doc, aggiungendo, rivolgendosi a figli e marito: “ciao, io non torno a casa!“.

Insomma, Andrea e Annamaria sono nella cucina di MasterChef Italia 9: da giovedì prossimo, con tutta la classe al completo, il programma si accenderò con le prime Mistery Box, le prime prove in esterna e i primi Pressure Test. Ai fornelli anche due esponenti dal Salento!