Marta e Stefano sposi. Fiori d’arancio per il presidente della Provincia di Lecce

Giornata speciale per il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva (al contempo sindaco di Gallipoli) che nella giornata di oggi ha sposato Marta Balzani nella chiesa concattedrale di Sant’Agata della Città Bella.

37 anni, una vita dedicata all’impegno politico per passione pura, un futuro in ruoli istituzionali che nei prossimi anni potrebbero portarlo fuori dalla Puglia, Stefano Minerva ha scelto di dire il suo sì più importante a Marta, storica fidanzata, in un assolato pomeriggio di fine giugno.

A Stefano e Marta, e alle loro famiglie, gli auguri più sinceri dalla redazione di Leccenews24.it.