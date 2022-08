Saluta i colleghi e va in pensione, l’abbraccio dei Vigili del Fuoco di Lecce al Capo Reparto Mauro Turrisi

Saluta i colleghi e va in pensione dopo 38 anni di onorato servizio il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, Mauro Turrisi.

‘Ho avuto la possibilità di lavorare con tutte le squadre, è un’esperienza che resterà per sempre nel mio cuore. Essere Vigile del Fuoco è sicuramente una cosa che ti segna. Si hanno delle grandi responsabilità e dei doveri nei riguardi di tutti i cittadini’. Parole velate da qualche lacrima quelle del Capo Reparto, dell’ormai ex Capo Reparto.

Per Mauro Turrisi, dopo quasi quattro decenni di onorato servizio, è arrivato il momento del congedo dal corpo dei Vigili del Fuoco. Certamente più tempo da dedicare alla famiglia e agli hobby, ma anche un vuoto grande. Quello della quotidianità, degli impegni, dei colleghi che sono al tempo stesso anche amici.

Un’emozione fortissima cominciata nel 1985 quando Turrisi era una delle colonne portanti della Sede Centrale di viale Grassi.

60 anni e non sentirli ma con una lunga carriera alle spalle: istruttore professionale presso le Suole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, istruttore e responsabile regionale USAR (Urban Search and Resque), Istruttore di opere provvisionali per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti post terremoto, Responsabile Provinciale del nucleo DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

Turrisi ha operato nei terremoti delle Marche e Emilia, Molise, Abruzzo e Umbria. Dal 2020 ha ricoperto la carica di Capo Turno al comando di 80 di uomini.

A Lecce è ricordato dai cittadini perchè nell’agosto del 2021 intervenne in via Mario Nacci salvando cinque donne dall’incendio di un appartamento.