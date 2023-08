A Galatone tutto pronto per il “IV Memorial Galateo Garcìa Lorca”

Nella serata di domani, sabato 19 agosto, l’atrio di Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli a Galatone ospiterà il 4° Memorial Galateo Garcìa Lorca “Ritmos y bodas de sangre”, in ricordo del grande poeta andaluso, ucciso il 19 agosto 1936, vicino Granada.

L’evento, che vedrà la partecipazione di Tony Esposito, è promosso dalla Compagnia Mura di Flamenco Andaluso, con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce.

La 4^ edizione del Memorial si snoderà dal tramonto fino a sera (ore 19–22), attraverso interventi accademici e letterari in presenza e in collegamento, tra cui quelli di Antonio Lucio Giannone, già ordinario di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento; Antonio Errico, scrittore e Maurizio Nocera, scrittore e antropologo.

In programma anche il monologo di Salvatore Cosentino, magistrato e autore teatrale, dedicato all’opera “Nozze di sangue”, scritta da Lorca nel 1933, seguito dal concerto sui ritmi andalusi e mediterranei, a cura della “Compagnia Mura di Flamenco Andaluso”, con la chitarra solista del compositore chitarrista Max Mura, accompagnato al cajòn e al djembe dal percussionista senegalese Laye Seck.

Sul palcoscenico, quindi, saranno consegnate le targhe “Città di Galatone”, attribuite da un comitato scientifico presieduto da Maria Cristina Assumma dell’Università IULM di Milano, al docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento Antonio Lucio Giannone per i suoi studi e per le sue attività accademiche di critico letterario esportate anche in Spagna e per la carriera al musicista, cantautore e percussionista Tony Esposito, che chiuderà la manifestazione con la sua esibizione.