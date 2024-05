Al via a Porto Cesareo i lavori per la realizzazione della mensa della scuola di Via Piccinni

Al via a Porto Cesareo i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica con centro cottura, all’interno del perimetro della scuola secondaria (scuola media) di via Piccinni.

“Stiamo portando avanti progetti di ampio respiro grazie ad una programmazione di qualità, attenta alle diverse fasce di utenza e alle diverse esigenze del territorio e, di chi lo vive tutto l’anno come anche dei turisti. La mensa scolastica in fase di realizzazione punta a rappresentare una eccellenza, sarà dotata di tutti i servizi all’avanguardia necessari e rappresenterà un presidio di qualità e sicurezza per i nostri ragazzi”, ha commentato il sindaco Silvia Tarantino.

Il progetto è stato finanziato con fondi del PNRR per una somma totale di 650.000 euro e permetterà di realizzare una struttura completamente autonoma a servizio della scuola materna, elementare e media del paese.

Verranno infatti serviti piatti caldi, preparati direttamente sul posto con controllo diretto della qualità.