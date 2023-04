La Messa ‘scerrata’ e la Via Crucis. È il giorno della Croce

È l’ora delle Tenebre. Il giorno in cui di compie il disegno dell’Incarnazione di Dio. Il giorno della Croce, simbolo universale di speranza e salvezza per i credenti in Cristo. Oggi in tutto il mondo cristiano non si celebra la liturgia eucaristica, ma solo quella della Parola, con la versione lunga del Passio, la preghiera universale e il bacio della croce.

È il giorno della Via Crucis con le tradizionali 14 stazioni ed è anche il giorno delle cosiddette processioni dei misteri.

Le celebrazioni prevedono un rito sobrio pensato per non coprire il momento della morte del Signore, ecco perché non si consacra il corpo e il sangue di Gesù, mentre è possibile ricevere la comunione grazie alle particole consacrate nella giornata del Giovedì Santo. Da oggi e fino alla Messa di Resurrezione a Pasqua non si celebra più alcun rito sacro.