Il sole bacia il Salento, ma il caldo ha (di nuovo)le ore contate

Maniche corte, al massimo qualche giubbottino leggero per la sera; turisti a passeggio per i vicoli del capoluogo barocco così come sul lungomare delle tante cittadine costiere ancora “vive”; qualche asciugamano steso al sole, spiagge dove si respira tranquillità. E ancora cocktail freschi sorseggiati con gli amici, caffè in ghiaccio con latte di mandorla serviti al bar, pranzi e cene consumati rigorosamente all’aperto. È questa la descrizione del Salento, in questi primi giorni d’autunno, meteorologico si intende! Dopo un’estate “perfetta” grazie alla presenza costante dell’anticiclone africano e un inizio di settembre un po’ “bagnato”, il Meteo regalerà un altro weekend il sole e il caldo. Ma solo ed esclusivamente al sud.

Altrove toccherà fare i conti con un ciclone, causa di una (brutta) ondata di maltempo. Oltre a piogge e temporali, anche violenti, le regioni del Centro-Nord vedranno scendere l’asticella della colonnina di mercurio. In alcune zone, si farà persino fatica ad arrivare ai 20 gradi. Attenzione anche al vento di Maestrale. Altra storia, come detto, per le regioni meridionali e le isole maggiori che rimarranno ai margini del peggioramento e continueranno a godere di un sostanziale bel tempo.

Settimana di maltempo

Ma attenzione, questo “stato di grazia” secondo gli esperti ha le ore contate. Il sole lascerà posto a rovesci e temporali tra martedì 10 e giovedì 12 settembre, quando l’Italia dovrà fare i conti con una parentesi capricciosa. Per conoscere gli aggiornamenti c’è tempo.