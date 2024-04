Il maltempo rovina i programmi per il 25 aprile, sarà una settimana dal ‘sapore invernale’

Che la Primavera abbia avuto un brusco stop, si è visto in questi giorni, con il freddo che ha fatto dimenticare le temperature quasi estive che nel Salento avevano fatto pensare subito al mare e alla bella stagione fatta di bagni e abbronzatura. “Un aprile che sembra luglio” era il commento comune, guardando l’asticella della colonnina di mercurio, ferma su valori ‘insoliti’ per il periodo. Chi sperava che il 25 aprile sarebbe stato accompagnato dallo stesso caldo sole rimarrà deluso!

Secondo gli esperti, infatti, il maltempo potrebbe rovinare i piani degli italiani che non rinunceranno a qualche giorno di vacanza solo per le previsioni. Ma se in programma c’è un viaggio, preferito alla classica scampagnata, toccherà non dimenticarsi di mettere in valigia ombrelli e abiti pesanti, quelli che avevamo accantonato in fondo all’armadio. Tutta colpa di un vortice ciclonico si legge su ilMeteo.it che scherzosamente ha chiamato questo (fine) mese aprilgennaio.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella di lunedì 22, quando una massa d’aria molto fredda (per la stagione) di origine artica toccherà anche l’Italia. Il maltempo, con il passare dei giorni, si sposterà da nord a sud con il suo carico di piogge e raffiche di vento. Insomma, fino alla Festa della liberazione la parola d’ordine sarà instabilità. Anche il clima sarà piuttosto freddo con caratteristiche più tardo invernali che primaverili.