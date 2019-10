Piogge e calo della temperatura sul Salento, l’estate lascia il posto all’autunno

Dopo giornate più che soleggiate, il resto della prima settimana di ottobre sembra entrare nel vivo della stagione autunnale. E le previsioni non sembrano incoraggianti. Su tutto il Salento sono previsti rovesci di pioggia e temporali sparsi, con un netto peggioramento della situazione meteorologica.

Ed anche le temperature ne risentono. Se lo scorso weekend, i picchi non erano molto lontani dagli oltre 30 gradi estivi, le temperature calano in maniera decisiva. Per la giornata di oggi, 3 ottobre, sono previste piogge e schiarite con qualche miglioramento a partire dal pomeriggio. E le temperature per oggi saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi di massima.

A più di una settimana dall’inizio dell’autunno, il 23 settembre, anche la situazione meteorologica sembra, dunque, essersi adeguato alla stagione entrante. Nei prossimi giorni, infatti, sono previste piogge e schiarite su tutto il Salento. A partire dalla giornata di sabato, un vortice di bassa pressione attraverserà l’Italia in direzione Sud e investirà tutte le regioni meridionali: piogge e fenomeni temporaleschi sono attesi.

Anche per domenica si confermano piogge e cielo coperto e le temperature in linea con i giorni precedenti.

Che sia il segno di una stagione estiva definitivamente conclusa, l’autunno ha già fatto il suo ingresso e anche se le alte temperature hanno regalato quale giorno di mare in più a turisti e salentini, forse è arrivato il momento di tirare fuori dagli armadi il maglione.