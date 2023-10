Un’estate che sembra non finire mai, weekend da mare nel Salento

Scampoli d’estate nel Salento. Chi ha la fortuna di poterlo fare non se lo lascia ripetere due volte e raggiunge la spiaggia e il mare per concedersi ancora qualche giorno di relax. Merito dell’anticiclone africano che non ne vuole proprio sapere di lasciare spazio all’autunno. Di più, secondo gli esperti nel fine settimana sarà battuto un altro record. L’asticella della colonnina di mercurio, infatti, segnerà ancora temperature insolite per il periodo. Insolite non perché sono ‘rare’ queste parentesi di bel tempo, ma per la durata tanto che qualcuno oramai è convinto che l’estate sia destinata a durare sei mesi.

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, nel weekend le temperature raggiungeranno tranquillamente picchi di 30-32°C. Attenzione, però, alle escursioni termiche: «Se di giorno farà oltremodo caldo, chiaramente e per fortuna, almeno nottetempo e al primo mattino le temperature minime si manterranno su valori freschi, salvo poche eccezioni, complici le ore di luce ormai ridotte e il sole più basso sull’orizzonte».

Una buona notizia per chi ha programmato le vacanze a ottobre, quelli che per alcuni sono gli intelligenti di turno, coloro che sono riusciti ad evitare il caos e la ressa di agosto per fruire con tranquillità delle bellezze naturalistiche in maniera quasi solitaria. Passato il tempo in cui si sceglieva questo periodo per fare le valigie solo se “costretti”, vuoi per gli impegni, vuoi per scelta. Anche nel Salento sembra estate: sole, acqua cristallina, spiagge affollate. E lo saranno a lungo, previsioni alla mano. Per Ferrara per notare un cambiamento bisognerà attendere altri 8-10 giorni, quando l’anticiclone mostrerà i primi segni di cedimento.

C’è ancora tempo per pensieri e gli impegni dell’inverno che distrarranno anche chi il mare lo ha a due passi da casa. «Solo dopo metà mese si potrà sperare in una progressiva erosione dell’anticiclone con ritorno di qualche pioggia a partire dal Nord, ma per una vera svolta bisognerà probabilmente attendere almeno la terza decade del mese», conclude il meteorologo di 3bmeteo.com.