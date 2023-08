A Gallipoli un’Ordinanza del Sindaco che modifica la viabilità del centro storico

È stata emessa nella giornata di oggi a Gallipoli, un’ordinanza sindacale che ridefinisce il traffico veicolare per domani 10 agosto.

Una modifica straordinaria dovuta ad un improvviso guasto, avvenuto nella giornata di ieri, della cabina elettrica ubicata in riviera Diaz, nei pressi dell’intersezione con via Antonietta De Pace, causando anche lo sprigionarsi di un incendio.

Al fine di consentire l’erogazione dell’energia elettrica in tutta l’isola del centro storico, considerata la necessità imminente di ripristinare il danno per non compromettere le attività quotidiane dei residenti e delle attività economiche, oltre che per evitare problemi di incolumità, il sindaco, con un provvedimento, ha stabilito una tempestiva modifica del flusso veicolare anche al fine di consentire l’intervento di ripristino.

Le modifiche

Nella giornata di domani 10 agosto, sarà effettuata la modifica del flusso veicolare nel centro storico, nella fascia oraria 02:00-12:00 e comunque sino ad ultimazione dei lavori finalizzati al ripristino e integrale funzionamento della cabina elettrica in questione.

Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione di tutte le categorie di veicoli nel tratto della riviera Diaz compreso tra via Micetti e piazza Imbriani e sarà vietato l’accesso nel centro storico a tutti i veicoli, eccetto residenti e aventi diritto, compatibilmente con le esigenze di cantiere.

Inoltre, sarà invertito l’attuale senso unico di marcia su via Briganti e via Antonietta De Pace e sarà istituito il doppio senso di circolazione sulla riviera Colombo (tratto via Briganti e riviera Diaz) e su riviera Diaz, con temporanea fermata del bus in piazza Aldo Moro, sul versante prospiciente la Fontana Antica.