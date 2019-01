Campionato mondiale della pizza, in gara anche un giovane salentino

Si chiama Mattia Reho, viene da Racale, è sarà uno dei concorrenti che si sfideranno a Parma per la 28°edizione del Campionato mondiale della pizza. 9, 10 e 11 aprile: queste le date della gara che si terrà nella città emiliana e che vedrà partecipare centinaia di pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo.

Anche il Salento avrà il suo ambasciatore, Mattia appunto, che si dice pronto alla sfida portando non solo farina, pomodoro e mozzarella, ma anchepassione, determinazione, sostegno dei famigliari e delle persone vicine, insieme a tanto impegno.

Una vita di sacrifici quella di Mattina Reho il quale, dopo aver lavorato in una pizzeria della sua Racale, una volta terminati gli studi ed essersi diplomato come pizzaiolo alla Scuola di Bari ha deciso di lasciare il suo paese per intraprendere una nuova avventura in Olanda, per ampliare le proprie conoscenze nel ambito gastronomico. Attualmente vive e lavora a Eindhoven, dove dirige la pizzeria di un noto ristorante della zona.

Ora è pronto a tornare in Italia per affrontare dei professionisti della pizza e mettersi in gioco. Tutto il Salento, naturalmente, fa il tifo per lui.