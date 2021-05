Un infarto stronca la vita di Arianna a soli 25 anni, Cursi in lacrime

Una tragedia inaspettata e inaspettabile quella che si è verificata nella tarda serata di sabato a Cursi, dove Arianna Lanzilotto, a soli 25 anni, ha perso la vita a causa di un infarto che ha stroncato la sua esistenza. La morte della ragazza ha riempito di dolore l’intera comunità cittadina che ha appreso attonita la notizia.

A nulla sono serviti i tentivi di rianimarla profusi dal personale medico giunto immediatamente a casa della ragazza subito dopo la chiamata dei genitori. Il padre di Arianna, Giovanni, è un poliziotto penitenziario in servizio presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce.

Appena saputa la notizia della tragedia, tutti i colleghi si sono stretti intorno al dolore della famiglia Lanzilotto non avendo parole per confortare un dolore così forte. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto nessuna leggera avvisaglia avrebbe mai fatto pensare ad un epilogo così triste. Arianna si è accasciata non dando più segni di vita; immediatamente i genitori hanno chiamato il 118 sperando in un intervento rianimatorio che non si è potuto verificare a causa del fulmineo decesso della ragazza. Chi la conosce la descrive come una giovane di grandi valori e di grande aspettative come tutti i ragazzi che a 25 anni immaginano il loro futuro ricco di traguardi da raggiungere. E’ una Cursi incredula quella che si trova a fare i conti con una notizia così tragica.