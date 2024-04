Il Salento saluta ‘Balilla’, addio all’ultras dal cuore dipinto di giallorosso

Alla vigilia della sfida salvezza tra Lecce ed Empoli si è spento, dopo una lunga malattia, lo storico capo-ultras Salvatore Giannone, per tutti ‘Balilla‘.

Il Lecce il suo grande amore, la sua grande passione, una vera e propria ragione di vita. Il profilo facebook di Balilla, del resto, non mente dal momento che alla voce ‘luogo in cui hai studiato‘ compare un inequivocabile ‘Stadio Via del Mare di Lecce’.

Quante volte ha perso la voce in quel catino di passione e di amore puro per lo sport che dicono essere il più bello del mondo. Quante volte Balilla ha gioito per la maglia e per i suoi successi. Quante volte è tornato a casa amareggiato, perché lo sport, come la vita, insegna anche a perdere. Senza mai smarrire la passione, senza mai smarrire la fede. Perché ‘in A o in B, noi siamo sempre qui!’.

Sarà dunque un Via del Mare emozionato quello che sabato pomeriggio lo omaggerà prima di Lecce-Empoli perché i veri tifosi, quelli che hanno fatto la storia della curva, meritano un saluto particolare.

Fai buon viaggio, Balilla. Con la maglia giallorossa, perché quella a te nessuno la potrà sfilare.

Le condoglianze più sentite della redazione di Leccenews24 alla famiglia di Salvatore.