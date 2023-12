A Parabita un Natale ‘Immersivo’

Indossa le cuffie speciali di “Luoghi d’Incanto – Parabilia 2023” e immergiti in un’esperienza natalizia speciale, fatta di musica, tecnologia, racconti, luci, boschi magici.

A Parabita l’unico Natale “immersivo” del Salento, capace di regalare un’esperienza veramente unica e particolare.

“Luoghi d’Incanto” ospiterà i visitatori il 15-16-17-22-23-26-30 dicembre e il 6/1, dalle 19.00 alle 22.30. Il 24 dicembre, invece, sarà la volta della consegna dei doni di Babbo Natale.

Il centro storico di Parabita ospiterà tantissime attività.

Si parte con l’esperienza magica del Natale immersivo. Indossando le cuffie messe a disposizione dei visitatori, si vivrà un percorso fatto di musica, racconti, luci e tunnel tecnologici. Si attraverseranno tunnel tecnologici, boschi incantati, si camminerà sotto il “Gettito dolce di Natale”, ci si imbatterà nella “Piazza delle Stelle”.

Visitando il percorso allestito nel centro storico ci si potrà trovare nella casa di Babbo natale, in un set fotografico per bambini, nei grandi presepi allestiti in corti e piazze, negli angoli gastronomici. Oppure, si potrà risultare vincitori dello “StopMob Natalizio”, ossia l’aggiudicazione di un buono (per ognuna delle date previste) da spendere nelle attività economiche parabitane, se ci si troverà in un punto del percorso immersivo e in orario preciso.

Ricco anche il programma degli spettacoli: il 15 dicembre spettacolo itinerante della “Be Dixie Jass Band”, il 16 dicembre dj set di “Vivaz”, il 17 dicembre concerto di “Cesare Dell’Anna & Opa Elettro” con la partecipazione di Yari Carrisi, il 22 dicembre spettacolo itinerante di trampolieri, il 23 dicembre concerto della “Be Dixie Jass Band – Christmas Time”, il 26 dicembre la pastorale di natale itinerante con Roberto Chiga e Giulio Bianco, il 30 dicembre giocoleria comica degli artisti di strada, il 6 gennaio spettacolo di fuoco degli artisti di strada.

Per il sindaco di Parabita, Stefano Prete, “Nasce un nuovo modo di vivere il Natale salentino. Si tratta di un Natale che abbiamo definito immersivo perché cercheremo di sollecitare e stimolare ogni visitatore attraverso un’esperienza tecnologica, musicale, luminosa. Il tutto sarà allestito nell’incantevole centro storico di Parabita, accendendo un vero e proprio bosco incantato in cui oltre trecento alberi di Natale faranno bella mostra di sé.

In un Salento in cui tante città stanno offrendo esperienze natalizie tradizionali, Parabita intende proporre un nuovo “punto di vista”, pur sempre capace di meravigliare grandi e piccoli”