Tutti a bordo della Palinuro, come visitare la nave scuola della Marina Militare

La data da segnare in rosso sul calendario per gli appassionati della tradizione velica e per i semplici curiosi interessati a conoscere la vita di mare degli aspiranti allievi marescialli è quella che va dal 27 al 30 agosto. In quei giorni, la nave scuola “Palinuro” della Marina Militare sosterà nel porto di Otranto.

Un’occasione unica, per poter osservare da vicino la goletta, varata nel 1934 a Nantes con il nome di “Commandant Louis Richard”, impegnata nella 55^ Campagna d’Istruzione degli allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto che, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra.

Nel solco delle più antiche tradizioni marinaresche, come solo un veliero può trasmettere, avranno l’occasione di cimentarsi con le scienze nautiche, apprenderanno le dinamiche della vita di bordo, i ritmi e le consuetudini marinaresche. Questa prima esperienza di imbarco rafforzerà il carattere dell’Allievo, consolidandone il senso di responsabilità e stimolandone l’iniziativa nel superamento delle difficoltà tipiche della vita di mare, ma sarà anche un’occasione unica per rafforzare lo spirito di corpo e il senso di appartenenza tipico dei “professionisti del mare”.

Come visitarla

Durante il periodo in porto, il veliero esporrà il materiale del progetto Leonardo 500.

La cittadinanza, gli appassionati della tradizione velica e i semplici curiosi potranno visitare nave Palinuro con le seguenti modalità:

27 agosto : dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

: dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 28 e 29 agosto: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Alle ore 15.00 del giorno 27 agosto 2019, il Comandante incontrerà la stampa per presentare l’Unità e la Campagna d’Istruzione in corso.