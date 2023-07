Al via l’11ma edizione di “Navig-abile 2023”, escursioni in mare per ragazzi diversamente abili

Dopo il successo registrato nelle precedenti edizioni, torna anche questa estate, per l’undicesima edizione, “Navig-abile 2023”, progetto che prevede escursioni in mare per ragazzi diversamente abili e le loro famiglie, realizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di San Foca, con il patrocinio della Provincia di Lecce, degli Assessorati alle Politiche Sociali di numerosi Comuni salentini, della Guardia costiera e dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lecce.

“Navig-abile 2023” salperà domenica 16 luglio, alle ore 9, presso la base nautica della sezione della Lega Navale, nell’area portuale di San Foca (“Scoglio Papuscia”). Nel caso di condizioni meteo marine avverse la manifestazione slitterà a domenica 23 luglio.

Una opportunità, questa, fortemente voluta dal consigliere provinciale e presidente dell’Ambito sociale di Martano Fabio Tarantino: “Come Provincia di Lecce abbiamo promosso questo progetto con l’obiettivo primario di avvicinare giovani e diversamente abili al mare ed alla pratica di sport acquatici, per consentire loro di apprezzare le attrattive della navigazione e degli sport praticabili in mare. Sono anche iniziative come questa che migliorano la loro situazione psicologica, e fanno prendere coscienza delle proprie potenzialità per un più attivo inserimento nella vita sociale”.

Il presidente della Lega Navale Italiana sezione di San Foca Francesco Mazzotta ha espresso il proprio ringraziamento “alla Lega Navale ed a tutti i suoi soci che, anche quest’anno, hanno dimostrato una grande disponibilità, consentendo a tanti ragazzi, individuati grazie al supporto degli Ambiti territoriali sociali, di trascorrere una giornata indimenticabile”.

“E’ riconosciuto come esperienze di contatto diretto con la natura possano avere straordinarie capacità terapeutiche per persone che hanno particolari difficoltà e fragilità. Navigare il mare, in particolare, significa abbattere barriere architettoniche fisiche e mentali, e poter vivere un’indescrivibile sensazione di libertà”, ha dichiarato il delegato Sud Puglia Lega Navale Italiana Andrea Retucci.

E con “Navig-abile” accade proprio questo. Centinaia di ragazzi e ragazze diversamente abili, insieme ai loro familiari, hanno l’opportunità di vivere una emozionante giornata a contatto diretto con il mare, a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione gratuitamente dai soci della Lega e guidate da esperti in navigazione.