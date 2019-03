Cosmesi e sostenibilità. Al Cosmoprof 2019, N&B festeggia 30 anni di successi Made in Salento

Al via l’edizione 2019 di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento mondiale per gli operatori dell’industria della bellezza.

2.947 espositori da oltre 70 paesi e più di 250 mila professionisti provenienti da 150 paesi, attesi a Bologna dal 14 al 18 marzo. Numeri significativi che sottolineano l’importanza di questa kermesse internazionale del beauty.

N&B – Natural is better, l’azienda salentina leader nella produzione di cosmetici naturali e bio, celebrerà al Cosmoprof 2019 il suo 30°anniversario con il lancio di una nuova produzione: Salento Breeze.

N&B, 30 anni di successi in nome di una sola filosofia: la sostenibilità. E la sostenibilità, leitmotiv dell’edizione 2019 del Cosmoprof Worldwide Bologna, sarà al centro di un’importante conferenza che N&B e Nativa B-Corp terranno domani, 15 marzo alle ore 18.00 presso lo stand N&B | Hall 21n Booth P8 Q7.

“È Tempo Di Agire Per Salvare Il Pianeta”

Questo il titolo della conferenza che vuol essere, soprattutto, un’iniziativa di sostenibilità per manifestare contro le attività industriali, inutili e superate, che danneggiano l’ambiente mettendo a rischio la salute delle generazioni di oggi e domani.

Interverranno per N&B, il presidente Domenico Scordari e per Nativa Lab, Eric Ezechieli, Cofounder e Partner di B-Corp.

Il Cosmoprof Worldwide sarà, dunque, la vetrina di lancio internazionale di nuovi progetti di sostenibilità in difesa del Salento e del Pianeta. Riflettori puntati su Salento Breeze, un innovativo prodotto aroma- terapeutico, nato dalla sapiente combinazione di estratti “simbolo” della macchia mediterranea tra cui Posidonia, Ulivo e Aloe.

In programma la presentazione, tra le altre novità, nella linea Protect & Repair, del prezioso Magic Oil, straordinario prodotto per il trattamento dei capelli danneggiati e dell’innovativo B Perfect Triple Action, fondotinta, siero antiage, ed antipollution SPF 15 in un solo prodotto.

Dalla filosofia di vita alla filosofia aziendale

N&B, fondata da Domenico Scordari, è un’azienda che pensa ed agisce green. Dalla filosofia di vita nasce la mission aziendale “People&Planet First” che si sviluppa nel più alto concetto di etica e rispetto verso le persone ed il pianeta. Da qui, i riconoscimenti a livello mondiale per N&B: una su tutte, la certificazione B-Corp, il modello virtuoso attribuito ad aziende che rispettano i più rigorosi standard sociali ed ambientali.

Sin dall’inizio, l’attività di N&B mira alla Ricerca&Sviluppo di soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita, e sin dall’inizio realizza prodotti cosmetici naturali e bio per la bellezza e per il benessere, investendo nell’Innovazione di prodotto e nella Sostenibilità del processo produttivo.

Cosmesi Bio Made in Salento

Un’azienda giovane e dinamica che grazie all’elevato standard qualitativo green, realizza prodotti personalizzati (Private Label) per aziende in tutto il mondo.

Per garantire il più alto standard qualitativo, N&B segue ogni singola fase della filiera produttiva, dalla coltivazione biologica, all’estrazione dei principi attivi fino alla realizzazione del prodotto finito.

Una produzione 100% salentina e, soprattutto, biologica.Tutti gli step produttivi sono eseguiti con sistemi qualitativi certificati e la coltivazione, rigorosamente bio, è realizzata nella bellissima tenuta Naturalis.

Il Naturalis a Martano, ubicato su uno splendido promontorio della campagna salentina, circondato da muretti a secco e protetto da maestosi alberi di ulivo secolari, ospita oltre alla piantagione di aloe, anche le profumatissime erbe officinali, un orto bio, un agrumeto e antichi vitigni. Da queste coltivazioni vengono estratti i principi attivi utilizzati nei Laboratori N&B per la formulazione di cosmetici di alta qualità.

Innovazione sostenibile

L’innovazione, figlia di una ricerca avanzata, è l’arma vincente per la cosmesi. Da sempre, i Laboratori N&B progettano formulazioni innovative nel campo della bio-cosmesi nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Un’attività fatta di studio e di ricerca in un’ottica di sviluppo e di salvaguardia del territorio.

Una visione innovativa che sposa il concetto di sostenibilità e che ha conquistato a livello mondiale gli operatori del settore Cosmesi.

In occasione del suo 30° anniversario, N&B, già certificata da anni B-Corp, interviene sul proprio statuto e diventa Società Benefit.

Sostenibilità, responsabilità e trasparenza sono gli standard che N&B vuole dedicare al proprio team, condividendo i risultati economici dell’azienda, ed al territorio attraverso una serie di iniziative di impatto sociale.