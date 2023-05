Lo sport per tutti, con ‘Nessuno Escluso’ un triangolare di calcio inclusivo

Venerdì 19 maggio, alle ore 18.00, presso il Centro Sportivo ‘Fair play’ di Via Melica, andrà in scena la seconda edizione di ‘Nessuno Escluso‘, l’evento ideato da Associazione Anna e Valter per promuovere, anche nello sport, l’inclusione sociale e l’abbattimento di ogni tipo di barriera, lanciando un messaggio di fiducia e di coraggio.

L’Ascus Lecce, la squadra di calcio a 5 per non vedenti, in un atteso triangolare, sfiderà la squadra ‘Città di Lecce’, una rappresentativa composta da amministrazione, dirigenti dell’U.S. Lecce, giornalisti ed una rappresentativa composta dalle Forze dell’Ordine (Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria).

Tutti gli atleti giocheranno bendati, per comprendere fino in fondo l’eccezionale capacità agonistica di chi, pur non vedendo, riesce a regalare emozioni calcistiche attraverso trame di gioco individuali e collettive.

Tanti gli ospiti che hanno accettato l’invito, dall’Amministrazione Comunale con Pierpaolo Patti, Marco ‘Urban’ De Matteis, Paolo Foresio, Cristian Gnoni, Marco Nuzzaci, Roberto Anguilla, Giorgio Pala agli operatori della comunicazione salentina Matteo Bottazzo, Pierandrea Fanigliulo, Mario Vecchio, Pierpaolo Sergio, Vincenzo Corona, agli esponenti di spicco dell’Unione Sportiva Lecce (il presidentissimo Saverio Sticchi Damiani, il direttore generale Giuseppe Mercadante, insieme ad altri dirigenti giallorossi), senza dimenticare la presenza del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, dell’ Assessore regionale Alessandro Delli Noci, di Gigi Renis (delegato provinciale Coni) e dell’artista Enzo Petrachi, anche nella veste di vigile del fuoco.

‘Cuori senza limiti – afferma Alfredo Fiorentino, presidente dell’associazione Anna e Valter – vuole essere una campagna di sostegno per i paratleti e lancia un messaggio chiaro per l’abbattimento di tutte le barriere culturali.’