“No women no panel”, firmato un protocollo d’intesa tra Rai e Provincia

Martedì 3 ottobre, alle 10.30, Palazzo Adorno, a Lecce, ospiterà la cerimonia di firma del Protocollo d’intesa “No women no panel – Senza donne non se ne parla”, tra Rai – Radio televisione italiana, soggetto proponente, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e Università del Salento.

L’accordo, che punta a favorire l’equilibrio dei sessi nella comunicazione pubblica garantendo l’adeguata rappresentanza delle donne in convegni, conferenze, seminari, sarà sottoscritto da Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Carlo Salvemini, sindaco del capoluogo; Maria Antonietta Aiello, prorettore vicario dell’Università del Salento e Marinella Soldi, presidente del Consiglio di amministrazione della Rai. L’incontro sarà moderato da Giancarlo Fiume, caporedattore Tgr Puglia.

Ideata nel 2018 dall’allora Commissario europeo per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel, la campagna è stata introdotta e promossa in Italia dalla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo, in particolare tramite Rai Radio1. In questo modo i media si sono resi protagonisti di un radicale cambiamento di prospettiva, destinato a diffondere e rafforzare la cultura della parità di genere mediante la valorizzazione del talento e delle competenze delle donne che, al pari dei loro colleghi uomini, sono impegnate a fornire il proprio contributo allo sviluppo civile, economico e culturale del Paese.

Proprio per l’alto valore sociale e culturale della campagna, la Rai ha promosso la stesura del Memorandum of Understanding “No Women No Panel – Senza Donne Non Se Ne Parla” (MoU), con l’obiettivo di condividere con altre istituzioni i principi ispiratori del progetto ed ampliarne il raggio d’azione.

Il 18 gennaio 2022 il MoU è stato sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità; Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Unione delle Provincie Italiane; Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Accademia Nazionale dei Lincei; Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Unione per il Mediterraneo.

Per applicare concretamente il MoU anche a livello locale, la Rai ha proposto la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’intesa alle istituzioni del territorio. La Provincia di Lecce ha aderito prontamente, approvando il Protocollo e prevedendone l’attuazione nel Piano triennale di Azioni positive 2023-2025. L’Ente provinciale, infatti, è impegnato da tempo in iniziative di promozione della parità di genere anche attraverso l’attività del Comitato unico di garanzia (Cug) e della Commissione provinciale Pari opportunità (Cpo).