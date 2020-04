Novoli, post su FB durante il Consiglio Comunale: “Sindaco, tappa la bocca agli sfasciacarrozze”. Insorge l’opposizione

È successo a Novoli durante un Consiglio Comunale trasmesso in streaming e seguito da numerosi cittadini novolesi e non solo. Qualche ovvia difficoltà tecnica prima e durante il collegamento e poi il via ai vari commenti.

Un dibattito trasmesso attraverso i canali social, a causa del coronavirus, e in condizioni di estrema “precarietà tecnologica”. All’ordine del giorno proprio l’emergenza sanitaria e la costituzione di una unità di crisi.

Durante il dibattito, sono arrivati anche i commenti dei cittadini all’ascolto. Tra note di colore e battute prive di nota è apparso però in bacheca una frase offensiva indirizzata alla minoranza.

Un’esortazione che ha lasciato i più senza parole. “Grande sindaco, tappa la bocca a questi sfascia carrozze”: questo l’invito, se così lo vogliamo chiamare, rivolto al sindaco De Luca e postato dal profilo di Giovanni De Paoli, indicato nell’ordinanza comunale come presidente della Angels Novoli, la locale Protezione Civile, facente parte del C.O.C.

Immediata la reazione da parte di Federica Pezzuto e Annaviola Gravili che hanno inviato una lettera informale all’attenzione del sindaco di Novoli, Marco De Luca per esprimere il disappunto di tutto il gruppo consigliare di opposizione sulla vicenda e invitare il Primo Cittadino a prendere con sollecitudine le distanze dall’accaduto.

Ma il sindaco De Luca non ha ad oggi preso posizione mentre nella serata di ieri è arrivata la risposta dell’assessore D’Ambrosio che ha difeso il De Paoli: “Parla da libero cittadino”.

I fatti

Dubbi dei consiglieri di minoranza su ruolo e posizione di Giovanni De Paoli, presidente di Angels Novoli, la locale Protezione Civile, indicata come parte operativa del C.O.C. dall’Ordinanza n. 12 del 10 marzo a firma del sindaco di Novoli, Marco De Luca.

Secondo le consigliere di minoranza Pezzuto e Gravili “la gravità dell’episodio è data dal fatto che ad esprimersi con un lessico più da stadio che da dibattito politico sia il presidente della locale Protezione Civile, la Angels Novoli, parte attiva e costituente del C.O.C., il Centro Operativo Comunale, struttura operativa in cui si organizzano – sia nel tempo ordinario che sotto emergenza – le attività di protezione civile. Il C.O.C. è chiamato a svolgere un ruolo di fondamentale importanza durante questa crisi sanitaria e il presidente di associazione che ne faccia parte non può considerarsi autorizzato ad esprimersi in questo modo” sottolineano dall’opposizione.”

Un fatto grave per Federica Pezzuto e Annaviola Gravili che ritengono l’episodio un precedente che potrebbe minare il necessario rispetto istituzionale tra i componenti di un ente, dipendenti e collaboratori inclusi.