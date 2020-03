Con le restrizioni più severe cambia ancora l’autocertificazione: eccola

Nuove misure, ancora più severe, e nuova autocertificazione. Cambia ancora una volta il modulo da compilare valido per i cittadini che intendono – o sono costretti – a fare spostamenti.

Si arriva così alla versione 3.0 del modulo prodotto finora dal Ministero dell’Interno e che nasce da una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo DPCM.

Come noto, nei giorni scorsi il Governo non solo ha decretata la chiusura di ulteriori attività commerciali, ma ha anche ridotto all’osso gli spostamenti, obbligando tutti a rimanere nei Comuni in cui si trovano attualmente.

E il Consiglio dei ministri già oggi potrebbe deliberare un inasprimento della sanzioni per chi viola i divieti. Con una sanzione amministrativa attorno ai 2mila euro ed, eventualmente, anche la confisca del mezzo di trasporto.

CLICCA E SCARICA IL NUOVO MODULO: Nuova-Autocertificazione