Lecce, la nuova Questura in via Caduti di Nassiriya. Il Comune partecipa all’avviso pubblico della Prefettura

‘La città, gli agenti, le forze dell’ordine hanno bisogno di una nuova Questura, più rispondente alle esigenze di chi vi lavora e funzionale dal punto di vista della collocazione urbanistica’.

Con queste parole il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha comunicato l’approvazione da parte della Giunta Comunale della delibera di indirizzo con la quale l’Amministrazione dà mandato al dirigente del Settore Patrimonio di partecipare all’ “avviso pubblico di manifestazione di interesse – ricerca di mercato immobiliare per l’acquisizione in proprietà di un terreno per le esigenze della Polizia di Stato”, pubblicato dalla Prefettura di Lecce il 16 gennaio scorso.

In buona sostanza, il Comune di Lecce conferma la volontà di alienare allo Stato il lotto di terreno situato in Via di Nassirya/Via delle Silene (nei pressi di Via Merine), con destinazione urbanistica F28 “Attrezzature militari per la protezione civile e l’ordine pubblico”. Su quel terreno dovrebbe nascere quindi la nuova Questura di Lecce, come era stato già palesato in Consiglio comunale a partire dal 2022 e come era risultato dal Piano delle Alienazioni, nel quale il terreno è inserito.

«Da tempo il Comune è pronto a mettere a disposizione il terreno di Via Caduti di Nassirya per la realizzazione della nuova Questura interloquendo con la Prefettura, il Ministero e il Demanio – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – con la delibera di oggi aderiamo al percorso individuato dal Ministero, partecipando all’avviso pubblico emesso dalla Prefettura. L’amministrazione comunale è felice di assicurare, come fatto in questi anni, la massima collaborazione istituzionale perché questo obiettivo possa essere raggiunto nel più breve tempo possibile».