Sanitaservice, scorre la graduatoria del concorso di categoria A. Dall’1 luglio 60 nuove assunzioni

“Siamo felici di poter accogliere, in così poco tempo, ulteriori 60 unità all’interno della nostra azienda. Un intervento già pianificato con il nostro socio unico. L’assunzione dei nuovi lavoratori si concretizzerà il prossimo 1° luglio e per questi nuovi contratti non verrà richiesto da Sanitaservice alcun ulteriore stanziamento finanziario a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce”, con questa notizia, Luigino Sergio, Amministratore Unico di Sanitaservice, commenta la decisione dell’azienda di assumere 60 nuove persone a partire dall’1 di luglio.

Le nuove forze lavoro verranno reclutate – dal n. 55 al n. 115 incluso – dalla graduatoria del concorso riservato all’assunzione di 159 unità di personale con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A, posizione economia iniziale A.

“Mi fa piacere rimarcare che si tratta di contratti a tempo pieno e indeterminato. Il loro ingresso ci permetterà di coprire delle vacanze in organico necessarie per ottenere l’ottimo paretiano, o un risultato a esso molto vicino, in termini di personale necessario per la migliore organizzazione delle attività di pulizia e ausiliariato”.