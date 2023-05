Tre nuove Guardie Zoofile per il nucleo di Polizia Giudiziaria Agriambiente di Nardò

Si incrementa l’organico del Nucleo di Polizia Giudiziaria delle Guardie Zoofile Agriambiente della provincia di Lecce con tre nuove persone che entrano a far parte del nucleo di Nardò. Nella mattinata di ieri, infatti, il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha emesso i provvedimenti di nomina di tre nuove Guardie.

Dopo aver frequentato un corso di formazione e affiancato nelle operazioni il personale già in servizio, si aggiungono a quelle già a disposizione.

Il nucleo di Polizia Giudiziaria delle Guardie Zoofile-Agriambiente-Lecce di Nardò, coordinato da Antonio Russo, è nato nel 2009, uno dei primi in Puglia.

Il Nucleo opera in stretta collaborazione con altri organi di Polizia e con le Amministrazioni Comunali e svolge sul territorio attività di prevenzione e repressione di illeciti, sia di natura amministrativa, che di natura penale, in materia di Animali (maltrattamenti, abbandono, combattimenti) e alla tutela ambientale.

Le Guardie Zoofile hanno competenza su tutto il territorio della Provincia, ma sono presenti prevalentemente nei comuni di Nardò, Galatone e limitrofi e in quelli dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, in particolare: Alessano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Salve, Corsano, Tiggiano, Castrignano Del Capo, Specchia e dal 1 di maggio 2023, anche Tricase si avvale della vigilanza zoofila sul proprio territorio attraverso la presenza del Nucleo di Guardie Zoofile Agriambiente.

Per eventuali esposti o segnalazioni, ci si può rivolgere presso i Comandi di Polizia Locale, che provvedono, poi, ad attivare le Guardie Zoofile per gli interventi di propria competenza.

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per via telematica tramite l’indirizzo e-mail; [email protected]. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione, ma saranno comunque inoltrate alle autorità territorialmente competenti per eventuali accertamenti.