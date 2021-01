Lecce, nuovi photored in arrivo su 6 incroci: oltre al semaforo rosso, multe per il “cambio di corsia”

Sono 6 gli incroci di Lecce che da prossimo 19 gennaio vedranno l’installazione di photored per la rilevazione elettronica delle infrazioni stradali. Nel mirino tutti i guidatori che non rispettano il segnale rosso del semaforo. Ovviamente, le postazioni photored saranno installate su ogni incrocio in entrambi i sensi di marcia.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rendere la circolazione stradale più sicura in tutti i tratti urbani particolarmente trafficati e pericoli. Tutti e sei gli incroci, infatti, sono stati individuati sulla base di una relazione sulla sinistrosità urbana, redatta dal Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale. Gli incroci scelti fino ad ora, infatti, sono quelli dove si è verificato il maggior numero di incidenti gravi, con lesioni gravi o addirittura decessi.

Rispetto al passato, però, c’è un’importante novità introdotta con questi nuovi photored: come previsto dal codice della strada, rileveranno non solo il transito nella direzione di marcia con il semaforo che proietta luce rossa, ma anche il c.d. “cambio di corsia” e cioè la violazione del combinato disposto degli articoli 41 e 146 comma 2 CdS, che comporta una sanzione pari a euro 42,00 (euro 29,40 entro gg. 5 dalla notifica) e la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida. In breve, di tratta di coloro che “saltano” la fila delle auto incolonnate al semaforo per attraversa l’incrocio in maniera lineare approfittando di corsie destinate a svolte.

Gli incroci con i nuovi photored a Lecce

Gli incroci interessati sono: