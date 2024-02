La Asl di Lecce attiva due nuovi servizi di Telemedicina

Sono stati attivati la scorsa settimana presso l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce due nuovi percorsi di Telemedicina.

“Siamo orgogliosi dell’attivazione di questi nuovi percorsi di Telemedicina nella nostra Azienda Sanitaria: quello di Telecardiologia, del Dipartimento Cardiovascolare, e quello di Teleconsulto clinico radiologico in collaborazione con ASL Brindisi, sulla base di un protocollo interaziendale per il trattamento mediante radiologia e neuroradiologia interventistica del paziente con emergenze vascolari e neurovascolari. Tecnologie innovative consentono la refertazione degli Ecg da remoto e l’assistenza radiologica e neuroradiologica in emergenza urgenza. Si tratta di protocolli che ridefiniscono i percorsi di cura e il modello organizzativo Hub/Spoke all’insegna della razionalizzazione delle risorse e dell’innovazione tecnologica”, ha dichiarato il Direttore sanitario di Asl Lecce Antonio Bray.

Il primo, è stato avviato nel Dipartimento Cardiovascolare, consiste nella telerefertazione degli elettrocardiogrammi, eseguiti nelle ambulanze della rete del Seus 118, da parte di alcuni reparti di Cardiologia (Dea Fazzi, Galatina, Gallipoli e Scorrano). Il Servizio integra quello analogo e già operativo nella centrale operativa di Telecardiologia presso il Policlinico di Bari.

Nel secondo servizio di Telemedicina sono state abilitate alcune postazioni informatizzate presso la Radiologia Interventistica e la Neuroradiologia del Vito Fazzi per il teleconsulto clinico radiologico a beneficio di pazienti che necessitano di trattamenti di radiologia interventistica in cura presso la Asl Brindisi.

In entrambi i casi il supporto tecnologico per l’attivazione e l’integrazione delle diverse piattaforme è stato curato dal servizio Sistemi Informativi Aziendali.